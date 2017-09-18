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18 Eylül 2017 12:02

Cezaevi değil okul

Rize’de inşaatı devam eden Güney Çevre Yolu’na ait viyadük, yolun geçeceği güzergah üzerinde bulunan okulun bahçesinden geçince okulun iki katı yol seviyesinin altında kaldı.

Cezaevi değil okul

18 Eylül 2017 12:02

Okulu çevreleyen yol duvarları ise görüntüsüyle adeta cezaevi duvarını andırıyor.


Rize merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi’nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nun iki katı yapımı süren Güney Çevre Yolu Projesi’nde bulunan viyadük nedeniyle yol seviyesinin altında kaldı. Okulun bahçesinden geçen yolun duvarları okulu adeta cezaevi duvarı gibi çevrelerken, mahalle sakinlerinden Mehmet Öztürk duruma tepki gösterdi. Öztürk ’’Biz böyle bir şey görmedik ve bundan sonra da göreceğimizi düşünmüyoruz. Bir veli olarak böyle bir duvara nasıl müsaade edilmiş anlayamadık. Bu yükseklikte bir duvar çocuklar açısından hem tehlike içeriyor hemde estetik açıdan dünyada eşi benzeri olmayan bir şekil olarak önümüzde duruyor’’ ifadesini kullandı.


Okulda öğrenimine devam eden öğrenicilerden Emirhan Delihasan ise ’’Ben bu okulda öğrenim görüyorum benim açımdan hiç güzel bir görüntü değil. Hatta bazı arkadaşlarım bu duvara çıkıp düşme tehlikesi atlattılar. Ben de merakım dolayısıyla çıkmadım desem yalan söylerim. Hiç güzel durmuyor. Bunu gözümüzün önünden kaldırsınlar’’ şeklinde konuştu


Öte yandan okulun daha önceki yıllarda başka bir yere taşınacağı ve öğrencilerin mağduriyet yaşamayacağı belirtilirken, Milli Eğitim yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.




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