Çocukları camiye çekmek için camiyi süsledi

Bunlardan biri de Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde yaşanıyor.

İlçenin Dikkaya köyünde köy camisine çocukları nasıl çekerim diye düşenen Cami imam hatibi İbrahim Gumba, camiyi doğum günü kutlamalarında daha çok kullanılan balon ve süslemeler ile süsleyerek çocuklar için cazip hale getirmeye çalışıyor. Gumba, ayrıca kursa katılan öğrencilerden derslerini verenleri çeşitli ödüllerle ödüllendiriyor. Camii Yaz Kur’an Kursuna katılan çocuklar ”Karnelerimizi aldık, buraya camiye İbrahim Gumba hocamızın yanına geliyoruz. Kur’an öğreniyoruz arada sırada teneffüs veriyoruz, dışarda oyun oynuyoruz sureleri okuyoruz çok iyi vakit geçiriyoruz” dediler.

Dikkaya Köyü merkez Cami imam hatibi İbrahim Gumba ise camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlara bir çağrıda bulunarak “Camilerimizin bu yeni misafirlerine saflarında yer açsınlar, gönüllerinde yer açsınlar ve şefkatle yanlarında safa durmalarını namaz kılmalarını sağlasınlar. Ve onların çocukça ufak tefek yaramazlıkları olursa da hoş görsünler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yaz Kur’an kursları 9 haftalık bir eğitim dönemini kapsayacak. 18 Ağustos günü sona erecek.