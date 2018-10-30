Ç.Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Adalet bekliyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligde dün oynadıkları Beşiktaş maçının ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bakır yaptığı açıklamada futboldaki adaletin daha iyi yerlere gelmesini beklediklerinin altını çizdi. Bakır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef Beşiktaş maçından mağlubiyet ile ayrıldık. Puanla döneceğimizden umutluyduk. Maçın başında çok erken gelen gol ve eksik kalmış olmamız dengeyi bozdu. 2-1'e getirdik maçı ve bir kırmızı kartla da direncimiz azaldı. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Sezon başından itibaren birçok maçı, ilginç anlarla kaybettik. Rizespor futbol takımı Türkiye liglerinde mücadele eden birçok takım gibi, ayakta kalmaya çalışan, çaba sarf eden kulüp. İmkanlar içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolun kalkınmasıyla ilgili uzun zamandan beri konuşuyoruz. Herkesin amacı Türk futbolunun söze sahip olması. Ortak beklenti var. Futboldaki adaletin daha iyi seviyeye gelmesini bekliyoruz. Türkiye'de birçok kulübün adaletsizlikle ilgili sitem ettiğini ve kayıplara uğradığını hepimiz biliyoruz. Rizespor bu kulüplerin başında geliyor. Geçmiş sezonda da bu sezonda da bunlar başımıza geldi. Bazı hakemler, takımları adeta sınıflandırıyorlar. Rizespor sezon başından bugüne kadar 6 maçta kırmızı kart gördü. 5 maçta görmüş olduğumuz kırmızı kartlar o maçların galibiyetini kaybetmemize neden oldu."

"Daha hassas davranmalarını bekliyoruz"

Büyük kulüp-küçük kulüp ayrımı yapmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Bakır, VAR kararlarında çıkan birinci takım olduklarını belirtti. Bakır sözlerine şu şekilde devam etti:

"Büyük takımların aleyhinde olan pozisyonlara hiçbir şekilde düdük çalınmazken, Rizespor'un pozisyonlarında çok kolay kart çıkartılıyor. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kaybettiğiniz maçların tamamında sahadaki oyuna baktığımızda, kararlardaki tezatlıklar ön plana çıkıyor. Bizler futbolu yönetenlerden, bu konuda biraz daha adaletli olmalarını bekliyoruz. Biz adaletsiz uygulamalar neticesinde kaybeden bir kulüp olmayı kabul etmiyoruz. Biz çok hırçın bir takım değiliz. Biz bugüne kadar 10 kez VAR kararının aleyhimize çıktığını gördük. Sanırım bu konuda VAR kararı çıkan birinci kulübüz. Dünkü maçta Orhan'ın gördüğü kırmızı karttan sonra aynı pozisyonun yaşanması durumunda VAR'a gidilmedi. Büyük kulüp-küçük kulüp kıyaslaması yapma kimsenin haddi değildir. Bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz."