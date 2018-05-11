Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Rize mitinginde gerginlik

Çıkan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı.

Rize Valiliği önündeki miting alanında Muharrem İnce’nin konuşması öncesinde ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin bulunduğu afişlerle alana gelen bir grup vatandaşı polis ekipleri uzaklaştırarak bir gerginlik çıkmasının önüne geçti. Alandan uzaklaştırılan grup bir süre sonra tekrar alana gelirken, İnce’nin konuşması bittikten sonra alanda mitinge katılanlar ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri grubu çember içine alırken, iki grup birbirine girdi. Polis ekipleri gerginliğe neden olan gruptan bir kişiyi yere yatırarak gözaltına alırken, gerginlik polisin müdahalesi ile sona erdi.