Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel sonrası hasarı yerine görmek üzere helikopterle Rize’den Ordu’ya geçen Erdoğan, incelemelerinin ardından tekrar helikopterle Rize’ye döndü. Erdoğan, partisinin İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılacak İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde kendisini bekleyen hemşehrilerine seslendi. Erdoğan, konuşması sırasında bir partilinin elindeki dolarları yere atması üzerine yöresel şive ile “Ula ne ediyisin doları yere ataysun. Türkiye’de baya dolar var ha. Bana bak sahte mi hakiki mi ?” diyerek seslendi. Bu akşam ÇAYKUR Rizespor’un Kasımpaşa ile oynayacağı maçı da izleyeceğini belirten Erdoğan “Şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir tarafta Rize bir tarafta Kasımpaşa ne edecuk” ifadelerini kullandı.

Rizeliler hemşehrilerinden Erdoğan’a ‘dolar’ morali

“Kardeşlerim son zamanlarda bir şeyler oluyor” diyen Erdoğan’ın bu sözü üzerine bir hemşehrisi “Sayın Başkanım doları o kadar kafana takma” sözü üzerine Erdoğan “Yok zaten hepten boşvermişim, onu kafayı taktığım yok. Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortağı olan Türkiye’ye, 81 milyonluk Türkiye’ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye’yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız. Stratejik ortağına bu şekilde davranan ABD bizleri rahatsız etmiştir, bizleri üzmüştür. Dolayısıyla bizleri tehditle bir yerlere çekmeye çalışmak kusura bakmasın. Öyle Türkiye’ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Öyle yürüdük biz bu yolda, böyle yürüyeceğiz. Biz buraya gelirken IMF’ye bizim 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Ne yaptık sıfırladık mı ? sıfırladık. Başbakanlığım döneminde Merkez Bankası’nda 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Biz bunu 136 milyar dolara çıkardık mı çıkardık. Şimdi düşmüş 102’ye, düşebilir. Tekrar çıkar kazanan da biziz eyvallah harcayan da biziz. Biz bunları daha iyi noktaya getiririz. Bunlardan dolayı hiçbir endişemiz yok. Yeter ki sizler gibi benim kardeşlerim olsun. Yeter ki sizler gibi inançlı bir milletim olsun, azimli bir milletim olsun, kararlı bir milletim olsun. Çalışır üretir ve dünya pazarlarına da gireriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına baygınlık geçiren bir bayan dinleyicisi nedeniyle ara veren Erdoğan daha sonra doktorunu müdahale için çağırırken, konuşmasının bitiminde de İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılacak İl Danışma Meclisi Toplantısı için alandan ayrıldı.