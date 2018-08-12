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12 Ağustos 2018 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de hizmete giren bir otelin açılışını gerçekleştirdikten sonra şehirden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı

12 Ağustos 2018 16:18


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt, Gümüşhane, Ordu ve Rize ziyaretlerinden sonra memleketi Rize’den ayrıldı. Erdoğan şehirden ayrılmadan önce Rize’de hizmete giren bir otelin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, dualar eşliğinde kurdele kesti. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.


Erdoğan açılışın ardından otelden ayrılarak Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nden helikopterle hareket etti.




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