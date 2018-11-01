Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan hastanın talebi yerine getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'yi ziyareti esnasında kendisine ulaşan kas hastalığı bulunan bir hastanın talebi üzerine Sağlık Bakanlığınca Kayseri Şehir Hastanesi'nden Rize'ye tahsisi yapılan “Robotik Yürüme Cihazı” hizmete girdi.

Rize Devlet Hastanesi'nde hizmete giren robotik yürüme cihazı, yürüyemeyen veya yürüme zorluğu çeken hastalara umut olacak. Cihaz; yürüme becerisini kaybetmiş inmeli, omurilik yaralanmalı, multiple sklerozlu ve travmatik beyin hasarlı hastaların tedavisinde kullanılan ileri teknoloji ile geliştirilmiş bir cihaz olma özelliğini taşıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Ekber Tayfun, “Robotik yürüme cihazıyla, yürüme yeteneğini çeşitli nedenlerle kaybetmiş veya yürüme yeteneği kısıtlanmış hastalarda, hem beyne hem de omuriliğe, yürüme aktivitesi için bir ayağı diğerinin önüne atması gerektiği her adım atışı esnasında hatırlatılmakta. Aynı zamanda sistemde bulunan ayna vasıtasıyla hastaya görsel uyarı da sağlamaktadır. Robotik yürüme cihazı her hastaya özel olarak, hastanın fonksiyonel düzeyine uygun olarak hazırlanır ve hasta gerektiği kadar ama mümkün olduğunca az olacak seviyede desteklenerek, doğru yürüme pateni için gereken hareketler cihaz yardımıyla çok sayıda tekrar edilerek hastanın yeniden yürümesinin sağlanması amaçlanır” dedi.

Başarı oranı yüksek

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise yaptığı açıklamada, “Yürüme robotunun başarısını belirleyen en önemli kriter fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından seçilmiş uygun endikasyonlu hastaların olmasıdır. Özellikle gövde dengesi olan bacaklarda minimal hareket başlamış ve kasılmaları normal hareket paternini belirgin olarak kısıtlamayan hastalarda başarı oranı çok yüksektir” ifadelerini kullandı.

Eklemlerinde geri dönüşü olmayan hareket kısıtlılığı ve ileri düzey kasılması olan hastaların yürüme robotuna alınmasının uygun olmadığını belirten Tepe “Bunun dışında hastalarda kalp yetmezliği, diyabet, tıkayıcı damar hastalığı ve bası yarası gibi hastalıkların varlığı ve derecesi de robotik rehabilitasyon öncesi değerlendirilmektedir. Amacımız bunu bir başlangıç belirleyip, ilimize ülkemizdeki en modern fizik tedavi merkezlerinden birini kazandırmaktır. Böylece biz hiçbir hastamızın tedavisi için komşu illere veya uzak merkezlere gitmesine gerek kalmadan kendi ilinde tedavi görmesini istiyoruz. Hatta böylesi bir merkez komşu illerde olan hastalarımızı da ilimize çekecektir. Bu amaçla gerekli ihtiyaçları belirleyip planlamalarımızı yaptık, önümüzdeki süreçte de devamını getirme gayretinde olacağız” diye konuştu.

İlk etapta günde 6 hastaya hizmet verecek cihazın sistemin tam oturmasıyla daha fazla hastanın tedavisinde de kullanılabileceğini söyleyen Tepe, “Bu cihazın ilimize kazandırılmasın da emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milletvekillerimize, Sağlık Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci'ye ve diğer ilgili bürokratlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Oğlu için uğraştı ama herkes yararlanacak

Eklem rahatsızlığı bulunan 21 yaşındaki Tarık Ümit Yanık'ın babası Ahmet Yanık, oğlunun doğumundan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok merkezde tedavisi için başvurduklarını söyleyerek, “En yakın Trabzon ilindeki rehabilitasyon merkezinde 3 yıl boyunca tedavi gördük. Her gittiğimizde orada ilimizden birçok hasta gittiğini gördük. Onların mağduriyetini de görerek, CİMER, BİMER gibi merkezlere gerek mesajla gerekse Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretinde bulunu bizzat kendilerine ilettik” dedi.

Balık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye kısa zamanda kazandırılan bu cihazın Rize için büyük bir kazanç olduğunu dile getirerek “Çok mutluyuz. Oğlum gibi yürüyemeyen veya yürüme kısıtlığı olan diğer hastalarımız artık il dışına gitmek zorunda kalmayacak. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milletvekilimiz Sayın Muhammed Avcı'ya ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.