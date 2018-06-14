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14 Haziran 2018 02:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Güneysu’dan sevgi seli ile uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinden ayrılırken, makam aracı hemşehrileri tarafından durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Güneysu’dan sevgi seli ile uğurlandı

14 Haziran 2018 02:30


Ovit Tüneli’nin açılışı ve 24 Haziran seçimleri öncesi Rize mitingi için memleketine gelen Erdoğan, İstanbul’da bir sahur programına katılacak olması nedeniyle baba ocağı Güneysu’dan gece geç saatlerde ayrıldı. Erdoğan’ın hemşehrileri ilçe merkezinde onu uğurlamak üzere toplandı.


Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen gençlerin, "Başkan, gençlik seni istiyor" şeklinde slogan atmaları üzerine makam aracını durdurarak inen Erdoğan, gençlerle selamlaşarak sohbet etti. Kendisini bekleyen gençlerin bazıları ile hatıra fotoğrafları çektiren Erdoğan daha sonra Güneysu ilçe stadına geçerek kendisini bekleyen helikopterle Rize’den Trabzon Havalimanı’na geçti. Erdoğan, buradan da cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla 02.10’da İstanbul’a hareket etti.




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