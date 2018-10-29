Cumhuriyet Bayramı Rize'de Etkinliklerle Kutlandı

Yıl dönümü; Rize'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları ilk olarak Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın Makamında tebrikleri kabulüyle başlandı. Ardından Valilik önündeki tören alanında düzenlenen törene geçildi.

Burada düzenlenen törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof.Dr.Reşat Kasap, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz, Çay İşletmeleri Genel Müdürü Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, burada halkın bayramını kutlayarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Vali Bektaş, yaptığı konuşmada; “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan ettiğimiz, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü. Bildiğiniz gibi bugün Cumhuriyet Bayramımızı 95'nci kez kutluyoruz. Genç Türkiye Cumhuriyetimizi kurduğumuz, Meclisimizi oluşturup, işgalcilerden kurtulup, bağımsızlığımıza kavuşup Cumhuriyetimizi ilan ettiğimiz 29 Ekim 1923 tarihinden buyana tam 95 yıl geçti. Bugün; Osmanlı coğrafyasında yeni ve bağımsız bir ülkeyi kurup inşa etmek ve bugünlere getirmeyi, geleceğe umutla bakmayı başarmak, Milletimizin bu topraklarda Anadolu'da ki tarihi yürüyüşünde görüp yaşadığımız önemli dönüm noktalarından biridir. Değerli vatandaşlarım: Aktüel gelişmeler, ülkemize yakın ve uzak coğrafyalardaki gelişmeler bizlere tarihi yeniden hatırlatıyor. Tarihi ve tarihte cereyan eden olayları unutma lüksümüzün olmadığını gösteriyor. Yaşadığımız bu topraklara bile düşman ayak izi değmiştir. Düşman hiçbir zaman uymamakta ve zayıf anımızı kollamaktadır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi de bunun en önemli göstergesidir"dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen halk oyunları gösterileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim konulu resim dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile süren tören, resmi geçit ile son buldu.