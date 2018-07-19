Denizi tehlikeli bulan baba çocuklarına kamyonet kasasında havuz yaptı

Rize Gülbahar Mahallesi’nde denize 1 kilometre mesafede bulunan müstakil bir evde ikamet eden Barış Çepni, ısrarla denize gitmek isteyen çocukları için kamyonetin kasasını branda ile kaplayıp su ile doldurarak çocuklarına ve mahalledeki diğer çocuklara havuz yaptı. Denizde boğulma tehlikesi olduğu için çocuklarını denize götürmek istemediğini dile getiren Çepni, aynı zamanda deniz suyunun kirliliğinden de çekindiğini, bu yüzden böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti. Mümkün olsa kasası su dolu kamyoneti sokak sokak gezdirip bütün çocukların yüzünü güldürmek istediğini dile getiren Çepni, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çocuklar bugün bana ‘bizi denize getir’ diyerek çok ısrar etti. Ben de dedim çocukları denize getireceğime denizi çocukların ayağına getireyim. Hem Rize’de bazı yüzecek yerler var ama bize biraz uzaklar, bir de tehlikeli olduğu için kapımda yapmak istedim bunu. Çokta hoşlarına gitti. Ne tehlikesi var ne de başka bir problemi. Böyle akşama kadar yüzüyorlar araba kasasında. Hem tehlikesiz, hem sağlıklı, pis değil, doğal su. Evle iki metre var aramızda, burada yemeğimizi yerken, çayımızı içerken çocuklar gözümüzün önünde yüzüyor. Gönül isterdi ki ben bunu mahalle mahalle gezdireyim ama kamyon hareket edince içindeki su dökülür. Çocukları görüyorsunuz anlatmaya doyamıyorlar. Üşümelerine rağmen sudan çıkmıyorlar” dedi.

Kasası su dolu kamyonetin içerisinde yüzerek denize gitmeden suda eğlendiklerini dile getiren Davuthan Güner, “Sabahtan beri denize gitmek istiyorduk. Bu yüzden Barış abi bize havuz yaptı. Denizde boğulma tehlikesi olduğu için biz denize gidemedik, Barış abi denizi ayağımıza getirdi. Kasalı arabanın arkasını su doldurdu ve yüzüyoruz” dedi.

Babalarından kendilerini denize götürmesini istediklerini ve babalarının karşılarına böyle ilginç bir fikirle çıktığını dile getiren Emirhan Çepni, “Babamdan bizi denize getirmesini istedik. Canımız sıkılıyordu, hava da çok sıcaktı. Babam da bizi denize getiremedi ama evimizin kapısında arabanın kasasını su doldurdu ve bizim için havuz yaptı” şeklinde konuştu.

Denizin onlar için tehlikeli olduğunu ve babalarının bu yüzden böyle bir çözüm ürettiğini dile getiren Belinay Çepni ise, “Biz yüzmek için denize gitmek istemiştik, babam deniz yerine bize havuz yaptı. Çok ferahladık. Arabanın önüne çıkıp suya atlıyoruz, sandalyeye çıkıp atlıyoruz, topla oynuyoruz. Deniz bizim için çok tehlikeli, o yüzden babam da bizim için burayı yaptı. Deniz sıcak, burası biraz soğuk ama fark etmez. Kasanın su ile dolmasını çok bekledik” ifadelerini kullandı.