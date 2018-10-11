Dere yatağındaki 7 katlı binanın ardından 4 katlı bina da yıkılıyor

Rize'de 2 Ağustos tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin sembolü haline gelen merkeze bağlı Muradiye Beldesi, Kömürcüler Köyü'ndeki 7 katlı binanın yıkımının ardından aynı bölgedeki 4 katlı kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının içerisinde bulunduğu binanın da yıkımına bugün başlandı.

Ortalama 45 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle derenin üzerine inşa edilen, içerisinde kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı bina yıkım kararı nedeniyle geçtiğimiz günlerde istimlak edilmişti. Geçtiğimiz hafta Muradiye'de yıkımı gerçekleşen 7 katlı apartmanın ardından, dere yatağının tam üzerinde bulunan ve hem altından hem de yanından 1 dere akan 4 katlı binanın da yıkımına başlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı “Bizim Muradiye Merkez Cami'nin yanında zamanında kuran kursu olarak inşa edilmiş, şuan da belediye hizmet binası iş merkezi olarak kullandığımız 45 yıl önce yapılmış bir bina vardı. 7 katlı binanın yıkımı gündeme gelince biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza buranın da yıkılmasını teklif ettik. ‘Bizim böyle de bir problemimiz var, asıl sorunumuz budur, bizim buradan bu binayı kaldırmamız gerekiyor. Sizden destek istiyoruz' dedik. Bu binayı da devletimiz kamulaştırdı. Burası da yeşil alan olacak” dedi.

Öte yandan yıkımın ve molozlarının kaldırılmasının birkaç gün sürmesi bekleniyor.