Dereye düşerek kaybolan 15 yaşındaki Nehir’i arama çalışmaları sürüyor

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi eski Armutluk köyünde Nehir Zenginal dün öğle saatlerinde çay toplamaya giden ailesi ile birlikte ısrarla çay toplamaya gitmek istedi. Ailesi Nehir’in ısrarı karşısında kızlarını da diğer kardeşleri ile birlikte çay toplamaya götürdü. Dere kenarında kardeşleri ile oynamaya başlayan Nehir, kardeşinin dereye düşen lastik ayakkabısını almak üzere dereye yaklaştığı sırada dengesini kaybederek Tunca Deresi’ne düştü.

Ailesinin durumu haber vermesi üzerine Jandarma ile İl Afet ve ve Acil Durum ekipleri (AFAD) tarafından derede arama-kurtarma çalışması başlatılırken, şuana kadar Nehir’in cesedine ulaşılamadı.

Araba çalışmalarını takip eden Nehir Zenginal’ın dedesi Abdülmecit Zenginal, üzüntüsünü dile getirerek “Babası çay topluyormuş. Çocuklar dere kenarında oyun oynarken çocuklardan bir tanesi ’Nehir dereye düştü’ diye bağırmış. Elden bir şey gelmiyor. İnşallah bulunur” dedi.

Öte yandan bölgede etkili olan şiddetli yağış arama çalışmalarının aksamasına neden oluyor.