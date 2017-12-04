Didi Ürdün pazarında

Özellikle Türki Cumhuriyetler, Orta Avrupa ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin yoğun ilgi gösterdiği Didi, her geçen gün yurt dışındaki pazar ağını genişletiyor.

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu yaptıkları yeni anlaşma ile Didi’nin artık Ürdün’de satılacağını söyledi. Genel Müdür Sütlüoğlu, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde Ürdün’ün köklü dağıtım ağı Grubu ile anlaşmaya vardık. Ürdün’de pazarın yüzde yetmişine sahip olan yeni bayimizle birlikte Didi’miz de artık Ürdün pazarında yerini alacak” dedi.

Ürdün programı kapsamında mevcut bayileri de ziyaret edip istişarede bulunduklarını belirten Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, “Daha önce çay çeşitlerimiz ve Didi için bayilik verdiğimiz şirketlerimizi ve mağazaları ziyaret ettik. Ayrıca Filistin El Halil’deki çay ve Didi bayimizi ziyaret ettik. Onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Onlara daha aktif bir satış beklediğimizi ve bunun için neler yapılabileceğini karşılıklı istişare ettik. Ürünlerimize yoğun bir ilgi var bunun satışlarımıza da yansımasını istediğimizi belirttik” diye konuştu.