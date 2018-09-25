Diş teknisyeni evinin altında yaptığı kayığı denize indirmek için bin 500 metre karadan yürüttü

Rize'de dedesinden kalma kayıkçılık mesleğine heves eden Togay Uzun evinin altında yaptığı kayığı denize indirmek için bin 500 metre karadan yürüttü.

Mesleği diş teknisyenliği olan Togay Uzun, deden kalma bir meslek olan kayık yapımına heves edince, Rize merkezde oturduğu evin alt katını atölyeye dönüştürdü. Evinin altında kurduğu atölyesinde 2 yıl önce kendisi için bir kayık yapmaya başlayan Uzun, işten vakit kaldığı zamanları atölyesinde geçirdi. 2 yılda kayığını tamamlayan Uzun için evin alt kısmından kayığı çıkartmak kolay olmadı. Atölyesi olarak kullandığı evinin bodrumunun kapısını kırmak zorunda kalan Uzun, mahallelinin de yardımıyla kayığı evin dışına çıkarttı. Kayığın boyasını burada tamamlayan Uzun daha sonra kayığı evine bin 500 metre uzaklıkta olan limana indirmek için vinç çağırdı. Mahallelinin de yardımı ile vince konulan kayığın bin 500 metrelik kara yolu serüveni başladı. Vincin üzerinde seyir eden kayık görenlerinde yüzünde tebessüm oluşturdu. Limana bin 500 metre boyunca vinç ile gelen kayık burada denize bırakıldı.

Hobi olarak yaptığı için kayığın yapımının 2 yıl sürdüğünü, normal şartlarda 6 ayda tamamlanabileceğini dile getiren Togay Uzun “Tamimiyle kendi ellerimle yaptım. Kayıkçılık bizde dede mesleği olduğu için bende heves ettim ve kendime bir kayık yaptım. Şu anda denize indiriyoruz, inşallah yarın balık tutacağız. Yapması süreci hobi olarak yaptığım için 2 yıl sürdü. Herkes nasıl indireceksin falan diye soruyordu zaten, bende düşündüm. Evin altında olduğu için evin kapısını kırarak çıkarttık dışarıya. Kayığımızı evimizde yaptık, buradan denize indirmemiz de 1,5 kilometrelik bir mesafe. Normalde evimiz deniz kenarında değil” ifadelerini kullandı.

Kendi elleriyle 2 yılda tamamladığı kayığa binen Togay Uzun ve babası İmdat Uzun mutluluk pozları verdi.