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27 Temmuz 2018 18:19

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Rize’de

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Rize’de

27 Temmuz 2018 18:19

Dr. Ali Erbaş, il buluşmaları ve 3. il geneli hafızlık icazet törenine katılmak için Rize’ye geldi.


Sabah ilk olarak Rize Valiliğini ziyaret eden Dr. Ali Erbaş, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü ve Rize İl Müftülüğünü ziyaret etti. Erbaş, ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın ve diğer yetkililerle birlikte 4–6 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü yaz kursunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir müddet sohbet eden Prof. Dr. Erbaş, kursta görev alan din görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Erbaş, daha sonca cuma namazı için Sahil Camii’ne gitti.




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