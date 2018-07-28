Dr. Ali Erbaş Rize İl Müftülüğü tarafından, Rize Yenişehir Spor Salonu’nda düzenlenen, 366 hafızın taç giydiği "Hafızlık İcazet Merasimi" ne katıldı.

Rize’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" programda konuşan Dr. Ali Erbaş, Kur’an’ın bir ölçü olduğunu dile getirerek “Kuran-ı Kerim’in eşsiz nazmını ezberlediniz. Allah’ın en büyük nimeti hafızlık payesini aldınız. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şerefi bir ömür taşımak ve bu büyük payenin hakkını vererek ahirette en büyük mükafata nail olmak için hayatınız boyunca şu 4 şeyi asla ihmal etmeyiniz. Birincisi; ezberlediğiniz, kalbinize nakşettiğiniz Kuran-ı Kerim’in hayat veren mesajlarını anlayacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Manasına, tefsirine, bütün inceliklerine vakıf olacaksınız. Onun üstün hakikatlerini öğrendikçe hafızlığınızdan daha çok zevk alacaksınız. İkincisi; onun ahlakıyla ve ahkamıyla hayatınızı güzelleştireceksiniz. Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık, bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kuran-ı Kerim’i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni hafızlar Kuran okunarak, törenle 366 hafıza belgeleri verildi.