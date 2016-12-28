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28 Aralık 2016 16:44

DKBB Encümen Toplantısı Rize’de gerçekleştirildi

DKBB Encümen Toplantısı Rize’de gerçekleştirildi

28 Aralık 2016 16:44

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Encümen Toplantısı Rize’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirildi.
DKBB ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile birlikte ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. İlgili gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda katılımcılara seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, yerel yönetim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Gümrükçüoğlu ayrıca 29 Aralık yarın saat 15.00’de DKBB tarafından Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Yerel Yönetimler konulu konferans gerçekleştirileceğini hatırlatarak, birlik üyelerini konferansa davet etti. Encümen toplantısında ayrıca Belediye Başkanları İstişare Toplantısının 20-22 Ocak tarihlerinde Rize’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



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