Doğum gününde ’Akılcı İlaç Kullanımı’ etkinliği

Düzenlenen etkinlikte kesilen doğum günü pastasının üzerinde ’Akılcı İlaç Kullanımı’ projesinin logosu yer aldı.

’Akılcı İlaç Kullanımı’ etkinlikleri kapsamında toplumsal mesaj verilebilecek, hedef kitleyi oluşturan kalabalık ortamlar değerlendiriliyor. Rize Merkez Reşadiye Mahallesi 106 evlerin bahçesinde düzenlenen toplu doğum günü organizasyonu ile çocuklara ve ailelerine ’Akılcı İlaç Kullanımı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, ’Akılcı İlaç Kullanımı’ kapsamında düzenlenen bu faaliyetlerde vatandaşların ilaçları doğru, zamanında ve uygun dozda kullanmalarının sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Ülkede olduğu gibi ilde de en fazla reçetelenen ilacın antibiyotikler olduğu görülmekte ve yazılan her üç reçetenin birinde antibiyotik bulunmakta olduğunu söyleyen Tepe, "Avrupa ülkelerinde koroner ilaçlar ilk sırayı alırken ülkemizde ise maalesef antibiyotikler ilk sıradaki yerini korumaktadır. Gerek Bakanlığımız gerekse il düzeyinde yapılan çalışmalar sonuç vermeye başlamış ve antibiyotik kullanım oranlarının düşmeye başladığı görülmektedir. Elbette ki antibiyotikler kullanılması gerektiğinde ve hekim uygun gördüğünde kullanılacaktır. Kış aylarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 85’inin sebebi virüslerdir. Virüslerin sebep olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak hiçbir fayda sağlamamakta tedaviye katkısı olmamaktadır. Hatta zararlı olabilmektedir. Her hastaya antibiyotik kullanılmayacağı gibi her antibiyotik de her hastaya kullanılmamalıdır. Akılcı ilaç kullanımı tüm ilaçları kapsayan bir terim olsa da ülkemizde ve dünyada hedeflenen ilk grubu antibiyotikler oluşturmaktadır" dedi.