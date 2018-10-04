Doğupark projesi hizmete açıldı

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ın 2014 yılı yerel seçimlerinde ‘Hizmet Belediyeciliği' konu başlığı altındaki projeleri arasında yer alan Doğupark projesi, yapım aşamasının ardından halkın kullanımına açıldı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki sahil kısmında yapımı tamamlanan Doğu Park'ta oturma alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet yolları, şehirlerarası yolculuk yapanların rahatlıkla kullanabileceği banyo, mescit, lavabolar, üstü kapalı çocuk oyun parkı bulunuyor.

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen açılış programına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Ak Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Sadettin Türüt, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Reşat Kasap açılış programında yaptığı konuşmada, Doğupark Projesi'nin 2,5 Milyon TL'ye mahal olduğunu ve toplamda 11 bin metrekare üzerinde yapılan bir çalışma olduğunu belirtti. Başkan Kasap, sözlerine şu şekilde devam etti: ‘'AK Parti Belediyeciliği özellikle son 4 yıl içerisinde ortaya koymuş olduğu gelişmeler, sosyal, kültürel ve doğayı ön plana çıkaran projelerle ağırlık kazanmaktadır. Bizde bu çerçevede yaptığımız bütün çalışmalarda bu yaklaşımı dikkate aldık. Özellikle Rize'de biliyorsunuz çaydan sonra turizmin ön plana çıktığı bir bakış açısı artık son 10-15 yılda yüksek sesle seslendirilmiş oldu. Bizde Rize Belediyesi olarak, yapmış olduğumuz bütün çalışmaların arkasında, turizme yönelik olarak katkıları da dikkate alarak yapmanın gayreti içerisinde olduk. Doğupark Projesi 2,5 Milyon TL'ye mahal oldu. Yaklaşık 11 bin metrekarelik bir alan, içerisinde çocuk oyun parkı, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, yeşil alanlar, ahşap kamelyalar, kent mobilyaları, büyük boy satranç alanı, spor kompleksi, tarihteki 16 Türk devleti bayrağının sergilendiği anıt, amfi tiyatro merkezi, büfe, mescit, tuvalet ve duş binalarının bulunduğu bir alan, engelli insanlara da uyumu bir şekilde gerçekleştirildi. Proje olarak bu çalışmaya başladığımız zaman çok daha geniş bakış açısı ortaya koymuştuk, ancak malum bütçemiz çevresinde projemizi güncelleştirerek bu noktada projemizi güncelleştirerek bu noktada projemizi sunma noktasında olduk.''

"Bu park ismini sadece Rize'nin doğusunda olmasından dolayı almıyor, aynı zamanda kültürümüzün köklerini de ifade ediyor" diyen Kasap "Bu parkın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise açılışta yapmış olduğu konuşmada bu tip mekanların kullanılırken, zarar vermeden kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Vali Erdoğan yapmış olduğu konuşmada “Şehir hayatını biraz daha katlanılabilir ve yaşanılabilir hale getirmek için sosyal belediyecilik dediğimiz, daha çok belediyelerimiz ilgilendiren böyle görevler var. İnsanımızın dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacı var. Bu işler için de yerler yapılması gerekiyor. İşte bu ihtiyacın karşılığı olarak gerçekten insanımızın bu tip mekânlara ihtiyacı var. Burada yapılan iş gerçekten çok önemli. Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Burada başkanımız ve görevlilerimiz görevini yaptı ve bu güzel hizmeti buraya sundu. Bu saatten sonra buraları kullanırken koruyarak kullanmayı başaracağız. 6 ay sonrada buraya geldiğimizde yine dinlenebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Protokol çalışmalarının ardından Doğu Park açılış kurdelesi kesilerek, park alanının incelemesi Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve beraberindeki davetliler tarafından yapıldı. İncelemenin ardından program Rize Belediyesi tarafından verilen yemek ikramıyla son buldu.