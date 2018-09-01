Dünyaca ünlü Anzer balı rekoltesinde 4’te 1’lik düşüş

Ortalama 1 buçuk ton bal üretiminin gerçekleştiği Anzer’de bu yıl talebin karşılanamayacağını dile getiren Anzer Ballıköy Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, yılda 5 ton Anzer balı üretilmesi halinde Türkiye’deki ihtiyacın karşılanabileceğini vurguladı. Anzer Ballıköy Kooperatifi Başkanı Osman Civelek rekoltenin geçtiğimiz yıla oranla 4’te 1 oranında düştüğünü dile getirerek, "2018 yılı üreticilerimiz açısından iyi bir yıl olmadı. Üretimde geçen yıla nazaran 4’te 1’lik bir düşüş gerçekleşti. Bu yıl bize gelen toplam bal miktarı bin 500 kilogram. Bu balları Hacettepe Üniversitesinde tahlile gönderdik. Tahlil sonuçları olumlu gelen balları burada etiketleyip, mühürleyip satışa arz edeceğiz. Bu ballar talebi karşılamaz çünkü talep fazla, geçen yıldan bu yıla sarkan talepleri yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Civelek, 1 kilogramlık, 500 gramlık ve 250 gramlık kavanozlarda satılacak olan Anzer balının yılda 5 ton üretilirse Türkiye’deki ihtiyacın karşılanabileceğini dile getirerek, Anzer balına özelliğini veren floranın korunması için çalışmaların devam ettiğini, bölgede küçükbaş hayvancılığın dahi yasaklandığını söyledi. Başkan Civelek, "Anzer’in endemik bitki yapısı ve çiçekler tespit edilmiş ve bala bu özelliği verenin Anzer’deki endemik yapı ve çiçeklerin verdiği tespit edilmiştir. Biz yıllardan beri Rize Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Köy Muhtarlığı ile beraber bir ekip çalışması içerisindeyiz. Anzer’de küçükbaş hayvancılığı azaltarak ve yasaklayarak Anzer’i sadece bal için kullanılan bir alan olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Bununda Anzer balının rekoltesini yükselteceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.