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22 Haziran 2017 09:42

Dünyaca ünlü Anzer Balı üretimine hava darbesi

RİZE (İHA) – İsmini Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’ndan alan ve özelliğini de yöredeki bin bir çeşit çiçek florasına borçlu olan dünyaca ünlü Anzer Balı üretimi bu yıl hava şartlarından olumsuz etkilendi.

Dünyaca ünlü Anzer Balı üretimine hava darbesi

22 Haziran 2017 09:42


Her yıl Mayıs ayında yaylaya çıkan bal üreticileri bu yıl yaylada havaların soğuk ve yağışlı gitmesi nedeniyle bu yıl Haziran ayı sonunda yaylaya çıkmaya hazırlanıyor.


Konuyla ilgili bilgiler veren Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, bu yılki bal üretimine umutlu girdiklerini ancak hava şartlarının umdukları gibi gitmediğini kaydetti. Anzer Yaylası’nda 500’e yakın farklı çiçek türü bulunduğunu ve bunlardan 80 tanesinin ise dünyada sadece Anzer’de görüldüğünü hatırlatan Güzel “Son yıllarda Anzer Balı üretiminde yaylada artan keçi ve koyun sayısı nedeniyle bir düşüş oluyordu. Bölgede daha önce 2 bin küçükbaş hayvan yaylaklarda otlatılıyordu. Taleplerimiz üzerine bu yıl Rize İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Mera Komisyonu bir karar alarak yaylayı göçer hayvancılık yapanlara kapattı. Çünkü arıların bal yaptığı çiçekleri koyun ve keçiler tahrip ediyordu. Yörede üretilen bal özelliğini bu çiçeklerden alıyordu ve arılar 1700 ila 3200 metrede bal çalışması yapıyordu. ‘Koyun ve keçi tehdidinden kurtulduk’, bu nedenle ‘bu yıl bal üretiminde ciddi bir artış bekliyoruz’ derken bu kez hava şartlarından arıcılarımız olumsuz etkilendi. Arıcılarımız her yıl Mayıs ayında gittiği yaylaya bu yıl bu ay sonuna doğru çıkabilecek. Bayram ile birlikte arıcılarımız yaylaya çıkacaklar. 1-1,5 ay ancak bal üretimi olacak ve 5 ila 10 Ağustos tarihlerinde ise bal sağımı yapılacak. İnşallah bu süreci arıcılarımız verimli geçirir ve yaşanan bir aylık açığı kapatmış oluruz” dedi.



Geçtiğimiz yıl rekor üretim olmuştu


Geçtiğimiz yıl hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle Anzer Balı’nda verimin rekor düzeyde yüksek olması önceki yıllardan sarkan taleplerin de karşılanmasını sağlamıştı. Normalde bir kovanda 20-40 kilogram arasında bal üretilebilirken, Anzer’de ise bir kovanda azami olarak ortalama yarım kilo bal elde edilebiliyor. Bu durum da balın fiyatının bir hayli yüksek olmasına neden oluyor.


Yaklaşık 200 üreticinin 3 bin kovanda ürettiği ballardan alınan numuneler, Ağustos ayı içerisinde analiz için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilirken, Hacettepe Üniversitesi’nde iki tür analiz yapılıyor. Bir tanesi bu çiçeklere ait polenler inceleniyor. Bu çiçeklerden bir tanesi bile balda bulunamazsa bal Anzer Balı olarak kabul edilmiyor. İkinci olarak ise balın şeker analizi yapılıyor. Olumlu sonuç verilen ballar satış için Rize’ye gönderilirken, üniversite onayı olmayan ballar ise Anzer Balı olarak satılamıyor. Her yıl Eylül ayında satışa sunulan Anzer Balı, geçtiğimiz yıl kilosu 900 TL’den satılmıştı.




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