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06 Ocak 2017 13:57

Eğitime set çektiler

Eğitime set çektiler

06 Ocak 2017 13:57

Rize’de devam eden Güney Çevre Yolu inşaatında istimlak sorunlarını aşmak için geliştirilen ilginç çözümler farklı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Yol güzergahında kimi yerde yol apartman dairelerindeki oturma odalarından bitişik geçerken, kimi yerlerde de eğitim kurumlarının neredeyse içerisinden geçiyor.
Rize Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nun yanından geçen yolun bağlantı viyadüğü istimlak sorunları yüzünden okulun ikinci katına varan yükseklikte derslikler ile birleştirildi. Okulun bir kısmında üçüncü kata kadar olan derslikler tamamen duvarın alt tarafında kaldı. Okul bahçesinin büyük bir kısmı da yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvar ile kapatıldı. Çökme riskine karşı duvar okul için tehdit oluştururken, aynı zamanda dersliklerin görüşünü de kesiyor. Okulu gelecekte bekleyen başka bir tehlike de yolun tamamlanıp hizmete açılması ile neredeyse dersliklerin yanından geçecek otomobiller olacak.
Okul bahçelerinin daraltılması ve sınıflarının görüşünün kesilmesinden rahatsız olan okul öğrencileri, aynı zamanda kendilerini güvende hissetmediklerini belirttiler.



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