Emekli Öğretmen Üzüm Pekmezi yapımında geliştirdiği yöntemle saatler süren işi dakikalara indirdi

RİZE (İHA) – Rize'de emekli öğretmen Recep Kaya üzüm pekmezi yaparken kendi belgeselini kendisi çekti, ardından sosyal medya hesabından yayınladı.

Rize'de yaşayan emekli öğretmen Recep Kaya, pekmez yapılacak üzümlerin suyunu alışmışın aksine daha kısa bir yöntemle çıkartarak bunu görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı. Önce üzümleri suda yıkayan Kaya daha sonra üzüm tanelerini salkımlarından ayırarak sularını çıkartmak üzere hazırlıyor. Daha sonra tane haline gelen üzümleri bir çuvala dolduran Kaya, çuvalları şaravaz ismi verilen altı delikli tavanın içerisine yerleştiriyor. Şaravaz, denen süzgeci elektrik direğine sabitleyen Kaya daha sonra şaravazın üzerindeki üzümleri altına alacak şekilde kalası elektrik direğinin basamağının altına sokuyor. Kalasın diğer ucuna geçerek üzerine oturan Kaya, böylelikle hiç yorulmadan üzümlerin suyunu çıkartmış oluyor.

Kolaylıkla üzümlerin suyunu çıkartan emekli öğretmen Kaya bu görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Görüntüler bir anda pekmez yapmak isteyen çiftçilerin yanı sıra görenlerinde ilgi odağı oldu.