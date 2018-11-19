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Ezan okurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Rize’de bir vatandaş camide ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Rize'de bir vatandaş camide ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Derepazarı ilçesinde Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okuyan 58 yaşındaki Memiş Çeliktoz isimli vatandaş, ezan okuduğu sırada fenalaştı. Odadan dışarıya çıkan Çeliktoz, kendisinin rahatsızlandığını ve ezana devam etmesini istediği komşusunun kucağına yığıldı. Camide bulunan diğer vatandaşlar tarafından yere yatırılan Çeliktoz'un kalp krizi geçirdiği anlaşılınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeliktoz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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