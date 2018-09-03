Faso Şelalesi muhteşem görüntüsü ile dikkat çekiyor

Ilıca köyünde bulunan şelale muhteşem güzelliği ile doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Ilıca köyde Cimil Vadisinde bulunan Faso Şelalesi yaklaşık 20 metreden dökülüyor. Her yıl tatilinin büyük kısmını bu şelaleye girerek geçiren Hasan Kuy isimli doğasever, İnsanın burada huzur bulduğunu belirterek, " Şelalenin altında suya girmek stresi tamamen öldürüyor. Şelalenin döküldüğü yer tamamen kum. Kum dolu havuzu andıran yerde sürekli akan tertemiz akarsu terapi kaynağı. Yalnız doğaseverleri değil dağ ve suyu seven herkesi burada görmek isterim. İkizdere Ridos’tan sonra arıcıların kulübesi var. Patika yolda 15 dakika yürüdükten sonra dereye varıyorsunuz, dere içinde 100 metre kadar yürürken muhteşem Faso şelalesi önünüze çıkıyor. Bozulmamış güzel bir ortam. 15-20 metre yüksekten suyun oyduğu bir kayadan akan şelaleyi herkesin görmesini isterim" dedi.