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03 Eylül 2018 12:41

Faso Şelalesi muhteşem görüntüsü ile dikkat çekiyor

Şelaleleriyle son yıllarda birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Rize’de İkizdere ilçesinde bulunan ve pek bilinmeyen Faso Şelalesi doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

Faso Şelalesi muhteşem görüntüsü ile dikkat çekiyor

03 Eylül 2018 12:41

Ilıca köyünde bulunan şelale muhteşem güzelliği ile doğaya ayrı bir güzellik katıyor.


Ilıca köyde Cimil Vadisinde bulunan Faso Şelalesi yaklaşık 20 metreden dökülüyor. Her yıl tatilinin büyük kısmını bu şelaleye girerek geçiren Hasan Kuy isimli doğasever, İnsanın burada huzur bulduğunu belirterek, " Şelalenin altında suya girmek stresi tamamen öldürüyor. Şelalenin döküldüğü yer tamamen kum. Kum dolu havuzu andıran yerde sürekli akan tertemiz akarsu terapi kaynağı. Yalnız doğaseverleri değil dağ ve suyu seven herkesi burada görmek isterim. İkizdere Ridos’tan sonra arıcıların kulübesi var. Patika yolda 15 dakika yürüdükten sonra dereye varıyorsunuz, dere içinde 100 metre kadar yürürken muhteşem Faso şelalesi önünüze çıkıyor. Bozulmamış güzel bir ortam. 15-20 metre yüksekten suyun oyduğu bir kayadan akan şelaleyi herkesin görmesini isterim" dedi.




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