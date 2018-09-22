Filmi çay alım yerinde izlediler

Rize'de organize edilen ‘Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali' kapsamında film gösterimi için çay alım yeri tercih edildi.

Rize Valiliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen Rize'nin ilk film festivali başladı. Festival kapsamında Rize'de çekilen kısa filmler seyirciyle buluşuyor. Hem festivalin ilgi çekici olması, hem de Rize'nin kültürünü yansıtmak adına ilginç mekanlar filmlerin halkla buluşma noktası olarak belirlendi. Rize'nin İslamlaşa Mahallesi'nde bulunan, içerisinde kamyona çay yüklemde kullanılan büyük bir paletin olduğu yaş çay alım yeri de bu mekanlardan biri oldu. Vatandaşlarla buluşturulan ilk çalışma, Rize'de bir Gürcistan uyruklu çay toplama işçisinin hayatını konu alan film ‘Elene' oldu. Film çay alım yerinin duvarına kurulan perdeye projektör ile yansıtıldı. Sinema koltuklarından uzak plastik sandalyelerin kurulduğu çay alım yerindeki film gösterimine mahalleli de ilgi gösterdi.

Rize'nin kültürünün yansıtılması için böyle bir metot seçtiklerini ve filmin konusunun da çay alım yerine uzak olmaması nedeniyle fikrin mantıklı geldiğini dile getiren Festival koordinatörü Esra Alemdaroğlu “Festival kapsamında özel bir gösterim yaptık. Yeri Rize olunca, filmin konusu çay olunca gösterimimizi de çay alım yerinde yaptık. Hem il dışından gelen misafirlerimize çay alım yerlerini tanıtmış olalım, hem de Rize'de bu tarz alanları farklı sosyal etkinlikler içinde kullanabileceğimizi göstermek istedik. Burada Rize'de çekilen Elene isimli filmi izledik. Avrupa'da dahil pek çok kısa film yarışmasında özel ödüllere layık görülen, Rizeli gençlerin oynadığı bir film. Festival kapsamında birçok yerde film gösterimlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

'Elene' filminin gösterimine katılarak izleyicilerle beraber kendi filmini izleyen yönetmen Sezen Kayhan da Gürcü çay işçilerinin hikayelerinden alıntılar yapınca ortaya böyle bir filmin çıktığını dile getirerek “Rizeli gençlerin oynadığı bu filmin ilk gösterimi Altın Portakal'da yapıldı, yurt dışında da gösterimleri oldu. Rize'de hiç gösterim yapmamıştık, bu festival vesilesi ile Rize ile buluştuk. Film için en anlamlı bir mekandayız. Daha önce sinema salonlarında gösterimi yapıldı. Konusu çay olması sebebiyle çay alım yerinde gösterimi olması çok anlamlı oldu” dedi.

Filmin oyuncularından Alperen Kandemir ise “Çayın hem güzellikleri hem de zorluklarının yansıtıldığı özel bir film oldu. Filmimizin ülke dışına da taşınması bizleri gururlandırdı” şeklinde konuştu.