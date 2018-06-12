Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Avusturya açıklaması

Seçim gezilerini Rize’de sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Avusturya hükumetinin aldığı camileri kapatma kararını değerlendirdi. Bak "Karar kabul edilemez bir karar. Bu baskıcı bir yapı. Oradaki vatandaşlarımıza baskı uygulamak için yapılan bir şey. İnsanların dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için engel konamaz. Dolayısı ile bu kasıtlı yapılan bir şey. Dışişleri Bakanımız diğer yetkililer şiddetle kınadı ve uyardılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Avusturya kampını iptal etmesinin çok yerinde bir tepki olduğuna vurgu yapan Bak, "Destekliyoruz. Bütün takımlara da aynı tavsiyeyi yapıyoruz. Çünkü bu ülkenin takımları ülkemize karşı yapılan her ne hareket olursa olsun gerekli tepkiyi göstermelidir. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkenin güçlü olmasını istiyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. Hiç kimsenin çıkıp da ülkemize karşı kasıtlı hareketlerde bulunmasını kabul edemeyiz. Bunun karşı en sert tepkiyi gösteririz" şeklinde konuştu.