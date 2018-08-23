Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak da tahta araba ile yarışmalarda yer aldı.

Bu yıl 10.’su düzenlenen organizasyon yine renkli görüntülere sahne oldu. 1900’lü yılların başında, bölge halkının yüksek tepelerden aşağıya inmek için kendi imkanları ile geliştirdikleri tahta arabalarla gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, bu yıl yarışlara Rize Milletvekili ve Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Düzenlenen Red Bull Formulaz tahta araba yarışlarını binlerce kişi izledi.

Kaskını ve koruyucu malzemelerini giyen Osman Aşkın Bak bu seneki organizasyonda tahta araba ile yarıştı. Yarışta birinci olan Osman Aşın Bak yarış öncesinde yaptığı açıklamada, “Formulaz yarışları artık dünya çapında bir üne sahip. Bugün de özel bir konuğumuz var. Sakarya milletvekilimiz ve Dünya Supersport Şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu. Ona da geldiği için teşekkür ediyoruz. Burada adrenalin ve rekabet üst düzeyde. Atmosfer çok iyi. Doğa çok güzel, yemyeşil bir yerin ortasındayız. Biz de çocukken bu işleri yaptık. Amcaoğulları ile beraber tahta otomobiller tasarladık. Bizim zamanında sürdürdüğümüz geleneği şimdi gençler devam ettiriyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza da iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.