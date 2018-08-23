Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Rize
  •  » Gençlik Ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Red Bull Formulaz'da Tahta Araba Ile Yarıştı
23 Ağustos 2018 17:28

Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Red Bull Formulaz’da tahta araba ile yarıştı

Gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize’nin Ardeşen ilçesi, Tunca beldesinde düzenlenen etkinlikle gerçekleşti.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Red Bull Formulaz’da tahta araba ile yarıştı

23 Ağustos 2018 17:28

Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak da tahta araba ile yarışmalarda yer aldı.


Bu yıl 10.’su düzenlenen organizasyon yine renkli görüntülere sahne oldu. 1900’lü yılların başında, bölge halkının yüksek tepelerden aşağıya inmek için kendi imkanları ile geliştirdikleri tahta arabalarla gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, bu yıl yarışlara Rize Milletvekili ve Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Düzenlenen Red Bull Formulaz tahta araba yarışlarını binlerce kişi izledi.


Kaskını ve koruyucu malzemelerini giyen Osman Aşkın Bak bu seneki organizasyonda tahta araba ile yarıştı. Yarışta birinci olan Osman Aşın Bak yarış öncesinde yaptığı açıklamada, “Formulaz yarışları artık dünya çapında bir üne sahip. Bugün de özel bir konuğumuz var. Sakarya milletvekilimiz ve Dünya Supersport Şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu. Ona da geldiği için teşekkür ediyoruz. Burada adrenalin ve rekabet üst düzeyde. Atmosfer çok iyi. Doğa çok güzel, yemyeşil bir yerin ortasındayız. Biz de çocukken bu işleri yaptık. Amcaoğulları ile beraber tahta otomobiller tasarladık. Bizim zamanında sürdürdüğümüz geleneği şimdi gençler devam ettiriyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza da iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç