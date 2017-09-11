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11 Eylül 2017 21:19

Go-kart pistinde şalı aracın lastiğine dolandı

Rize’de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılan hemşire ölümden döndü.

Go-kart pistinde şalı aracın lastiğine dolandı

11 Eylül 2017 21:19

Hemşirenin tedavisi devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ağustos tarihinde Rize Sahil Park alanındaki go-kart pistinde meydana geldi. Arkadaşları ile go-kart aracına binen hemşire Tuğba Cevahir’in (21), boynundaki şalı lastiğe dolandı. Nefessiz kalan hemşireye ilk müdahale pistteki görevliler tarafından yapıldı ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğazı delinen ve akciğerine tüp yerleştirilen genç kızın tedavisi halen devam ederken, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Go-kart pisti görevlisi Hakan Kiremitçi yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek Tuğba hemşireye geçmiş olsun dileklerini iletti. Go-kart aracına binilmeden önce uyarı levhalarının gösterildiğini, kask ve emniyet kemerinin takılarak tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Kiremitçi, "Tuğba bir kaç kez kaza yaptı. İlk defa biniyormuş, biraz acemiydi. 10 dakikaya yakın aracı bindiği sırada bir kaza olduğunu fark edince hemen müdahale ettik. Biz tüm tedbirlerini almıştık. Binerken şalı konusunda uyarmıştık. Binerken şalını boynuna doladı. Ama 5-10 dakika süreyle aracı binince şalının rüzgardan açıldığını düşünüyoruz. Ama durup bizden yardım istemedi" dedi.




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