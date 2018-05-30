’Gören Göz’ cihazları Rize’de dağıtılmaya başlandı

Proje kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen dağıtım törenine Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av. Mücahit Uslu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, Müdür Yardımcıları Halil Pehlivan, Mehmet İslamoğlu, görme engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Programın açılışında, kendisi de görme engelli olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av.Uslu, cihazın kullanımı hakkında katılımcılara bilgiler verdi ve görme engellilerle tek tek görüşerek cihazların tanıtımını yaptı. Av. Uslu ayrıca cihazda “Navibaston” uygulamasının mevcut olduğunu, bu uygulamayla bir yere gittiğinizde etrafınızda neler olduğunu belirten ve bir çok moda sahip bir cihaz olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, yaptığı konuşmada; "Bakanlığımızın ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Gören Göz Projesi, görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan bir projedir. Bu proje sayesinde görme engelli vatandaşlarımız gitmek istedikleri yerlere bir başkasına ihtiyacı olmadan daha rahat ulaşım sağlayacaktır. Engellilerimizin sosyal yaşamda daha aktif olması amaçlanmaktadır ” dedi.

Altuntaş, ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca engellilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bugün burada 34 cihazın dağıtımını yapacağız. Proje kapsamında diğer görme engelli vatandaşlarımızı da bu cihazla buluşturacağız" dedi ve cihaz alan görme engelli vatandaşlara cihazlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından gören göz cihazları Vali Yardımcısı Abdullah Şen ve İl Müdürü İdris Atuntaş tarafından görme engellilere dağıtıldı.

Gören göz cihazı nedir?

Cihaz, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemi içerisinde barındırıyor. Gören göz yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek bir akıllı telefon cihazı olan ’Gören Göz’, sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırıyor.