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13 Ağustos 2018 16:11

Gürcü öğrencilerden Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a makamında ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulamalı eğitim gören, Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 25 Gürcü öğrenci, Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti.

Gürcü öğrencilerden Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a makamında ziyaret

13 Ağustos 2018 16:11


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi ve Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi arasında yapılan ikili anlaşma gereği, her yıl belli sayıda tıp fakültesi öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Mesleki gelişimlerine katkı sağlamak’ amacıyla uygulamalı eğitim görüyor.


13 yıldır devam etmekte olan program kapsamında, bu yılki eğitime katılan 25 Gürcü öğrenci, RTEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof.Dr.Nurhayat Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Harun Çimke ve Araştırma Görevlisi Bekir Güzel’in eşliğinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti.


Vali Bektaş ve öğrenciler arasında karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaret esnasında Gürcü öğrenciler, Rize’de bulunmaktan mutlu olduklarını, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan teknik imkanların mesleki gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağladığını ifade ettiler.


Gürcü öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bektaş, “Gürcistan ile aynı coğrafyayı, aynı iklimi paylaşıyoruz ve çok yakın ilişkilerimiz bulunmakta. Bizim bir atasözümüz var ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’. Biz komşuyuz ve daha iyi komşuluk ilişkileri kurmalıyız. Bu eğitim programı vesilesi ile sizlerin Türkiye’ye geliş gidişleriniz sayesinde birbirimizi daha iyi tanıma şansını yakalayacağız” şeklinde konuştu.


Türkiye’de son yıllarda sağlık alanında çok önemli gelişmelerin yaşandığına vurgu yapan Vali Bektaş, “Sağlık hizmetlerine çok büyük önem ve emek veriyoruz. Türkiye’de, herkesin temel hakkı olan sağlık hizmetini daha iyi alabilmelerini mümkün kılan ’Entegre Sağlık Kampüsleri’ veya bir diğer adıyla ’Şehir Hastaneleri’ projeleri hayata geçiriliyor. Rize’de de bir şehir hastanesi inşa edeceğiz. Biz bu planlamaları yaparken, elbette ki komşularımızı da dikkate alıyoruz” dedi.




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