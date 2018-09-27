Hamdu Sena'dan Failling Stars akımına ‘inekli' gönderme

Türkiye'de Seda Sayan'ın öncülüğünü yaptığı 'falling stars akımı' sosyal medyada çığ gibi büyürken, Rizeli sosyal medya fenomeni Hamdu Sena Bilgin inekleri ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak bu akıma göndermede bulundu.

Rize'nin İkizdere ilçesinde hayvancılık yaparken sosyal medyaya attığı bir fotoğraf ile gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin, yaklaşık 1,5 yıl önce doğum yapan keçiyi sırtına alan, yavrusunu da köpeği Tomi'nin sırtına bağlayarak karda ilerlemeye çalışırken paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada yayılması ile dikkatleri üzerine çekmişti. O tarihten sonra paylaşımları ile dikkat çeken Rizeli genç kız, zenginlerin yeni akımı 'falling stars' yani kayan yıldızlar akımına paylaştığı ‘inekli' fotoğraf ile göndermede bulundu ve takipçilerinden yorum yapmalarını istedi.

Paylaşımının ardından çok sayıda beğeni ve yorum alan genç kızın paylaşımına takipçileri “Üstteki hormonlu alttaki foto ise organik. Çok şanslısın”, “Berbat bir moda akımı yani çok aptalca. Seninki güzel”, “Canım sen çok doğalsın onlar ne yaptıklarını bile bilmiyorlar” gibi yorum yaparken bazı takipçileri ise “İnsan olana bu yaşta hakaret ediyorsan hele bide Allah'ın yarattığı insanlara bence çok büyük bir terbiyesizlik yapıyorsun. Hiç sana yakıştıramadım, çok büyük terbiyesizlik bu” gibi tepkiler de aldı.

'Falling Stars' yani kayın yıldız akımı, dünya sosyetesinin gözde isimlerinden Elena Perminova'nın paylaştığı bu fotoğrafla başlamıştı. Özel uçağından düşerken paylaştığı fotoğrafla bir challenge başlattığını duyuran sosyal medya fenomeni, ünlü arkadaşlarını da kendisine katılmaya davet etmişti.