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24 Aralık 2016 15:00

Hamsi Festivali’nde tartışılan heykeli konuştu

Hamsi Festivali’nde tartışılan heykeli konuştu

24 Aralık 2016 15:00

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, 2.5 ton hamsinin pişirilip dağıtıldığı festivalde, Atatürk Heykeli’ni konuşu.
Rize Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Hamsi Festivali’nde 100 metre uzunluğundaki mangalda 2.5 ton hamsi pişirilerek davetlilere ikram edildi. Festival okunan Kuran-i Kerim’in ardından yapılan dua ile başladı. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap yaptığı konuşmasında, gündemdeki Atatürk Heykeli’nin taşınması konusuna değinerek “Cumhuriyet Meydanı’nın ismini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirdik. Bu meydanımızı yeniden yapılandırmak için hayata geçirdiğimiz bir proje var. Bu proje tam 2.5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Biz duyurularımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ama neler yaptığımızı herkesin kulağına ayrı ayrı zikredecek de değiliz. Yaptıklarımızı yapılanları anlamak istemeyenlere anlatmak isteme noktasında da bir gayretimiz yok. Olmayacak da” dedi.

Yalan ve iftira
Kasap, yalan ve iftiralar ile konunun çarptırılmak istendiğine vurgu yaparak şunları söyledi:
“Geçmişte mevcut Atatürk Heykeli dönemin Rize Valiliği binası önünde inşa edilmişti. Ardından Valili binası yıkılarak yenisi farklı bir yerde yapıldı. Biz bu proje kapsamında Atatürk Heykeli’nin Rize Valiliği binası önüne taşınmasını kararlaştırdık. Bunu yaparken Rize ve Rizeliler’in görüşü bizim için önemliydi. Biz hiçbir zaman Rizelileri, vatanseverlikleri, inançları ve milliyetçiliği ile kimsenin test etmesine izin vermeyiz. Bunu yapmaya kalkanlar geçmişte olduğu gibi pişman olur. Yalan yanlış ortaya konulan iftiraları ve gerçeği kendileri de gördüler. Biz bir açıklama yapma ihtiyacı duymadık. Çünkü ihtiyaç da yoktu. Gocunacağımız hiçbir şey yok. Biz hem yaradan hem de halkımız indinde doğruyu yaptığımıza inanıyoruz. Bu konuda kamuoyunda kasten oluşturulan yalan ve iftiraları birinci ağızdan duyun istedim.”

2.5 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Konuşmanın ardından kazanın ve mangalın başına geçen Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile birlikte davetlilere hamsi ikram etti. 2.5 ton hamsi davetliler tarafından iki saat içerisinde tüketildi. Davetliler festivalden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip, hamsiyi beğendiklerini belirttiler. Etkinler denizde kano yarışları ve halat çekme yarışları ile son buldu.



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