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Hasan Kartal: 'Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak çok güzel'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak güzel" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak güzel" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Stat çıkısında taraftarların çiçek takdim ettiği Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Hasan Kartal, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkanlık dönemine Fenerbahçe galibiyeti ile başlamanın güzel olduğunu söyledi. Kartal, “Başkanlığa Fenerbahçe maçı ile galibiyetle başlamak çok güzel. Biz hangi takım olursa olsun, bundan sonrada ciddiyetimizi bırakmadan, gayet, inançla, ligin sonuna kadar hep başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Biz; hocamız, sporcularımızla ve yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki, bu bağı kimse koparamayacak. Bizi kimse ayıramayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla bütünleşerek daha iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz” diye konuştu.

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