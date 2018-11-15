Hasan Kartal: "Kısa süre içerisinde bu stresli yerden kurtulacağız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü'nün başkanı Hasan Kartal, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konuları değerlendirdi. Başkan Kartal, ligde son haftalarda sürpriz sonuçlarla karşılaştıklarını ve kısa sürede bu stresli durumdan kurtulacaklarını belirtti. Çok iyi başlanan maçların bile aleyhlerine sonuçlandığını belirten Kartal, buna rağmen hiçbir maçta takımın ezildiğini görmediğini ifade etti. Kartal, "Çaykur Rizespor'da futbol şansı hep aleyhimize oldu. İbrahim hocamızla da çalıştığımız dönemlerde çok iyi sonuçlar alabilirdik ama nedense olmadı. Çok iyiye giden maçlarda bile sonuçlar bazen aleyhimize oldu. Çok sürpriz sonuçlarla karşı karşıya geldik. Takımımız kötü değil. İyi bir takıma sahibiz. Hiçbir maçta ezildiğimizi görmedim. Ezilerek maç kaybetmedim ama sonuçlara baktığımız zaman bir sıkıntı var. Bu durum tersine dönecektir. Şu anda ligdeki sıralamada en dipteyiz ama takımların puanları arasında çok büyük bir fark yok. Çok kısa süre içerisinde bu stresli yerden kurtulacağız. Okan hocamız ve sporcularımız çok iyi. Hepsi mücadele veriyor. Neden başarılı olmayalım. Olacağız, biz inanıyoruz" dedi.

"Hakemlerin bariz yapmış olduğu hatalar var"

Hakemlerin bariz olarak yaptıkları bazı hatalarının olduğunun altını çizen Kartal, bu hataların olmaması durumunda oynanan maçların daha iyi olacağını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu hepimizin federasyonu ve biz de onun üyesiyiz. Bunların yanlış yapmaması lazım ama maalesef yanlışlar yapılıyor. Hakemlerin bariz yapmış olduğu hatalar var. Bunlar olmazsa çok daha iyi olur. Neticede hakemler de insan, hata yapabilir. İstanbul'da oynadığımız Beşiktaş maçında verilen o kartı kabullenemiyorum. Çok yanlış bir karardı. Sonucu etkilerdi veya etkilemezdi ama o karar olmamalıydı. Hakemlerimizi ve federasyonumuzu eleştirmek istemiyorum. Dileğimiz bundan sonra sahalara şeytanın inip, hakemlerin kafalarını karıştırmaz inşallah" diye konuştu.

"Kulübün borçlarından başkan ve yöneticiler sorumlu olsun"

Kulüplerdeki borçların sorumlularının yöneticiler ve başkanın olması durumunda, 'benden sonra gelen düşünsün' anlayışının ortadan kalkacağını vurgulayan Kartal, "Etimesgutspor'u biz amatör kümeden aldık, ikinci lige kadar getirdik. Tamamen kendi yönetimimle oldu bu. Orada bazı şeyleri uygulamak kolaydır ama Süper Lig'de bu işleri yapabilmek biraz zordur. Her kulüp aşırı derecede borçlanıyor. Spor kulüplerinde dolanan para sanki sağdan-soldan toplanan paranın bir hazineye dökülmesi ve o paranın dağıtılması gibi oluyor. Böyle bir şey olmamalı. Oraya gelen paralara sahip çıkacak yöneticiler olmalı. Yöneticiler bir lirayı bile harcarken kulübe sahip çıkacaklar, dikkat edecekler. Kulübü yönetenler kendi şirketini yönetiyorlar gibi düşünmeleri gerekmektedir. Belli bir dönem yöneticilik yaptıktan sonra kulüpten ayrılarak, 'benden sonra gelen düşünsün' düşüncesiyle gidersek bu kulüplerin kurtuluş şansı olmaz. Örnek olarak kulübün 10 milyon TL'nin üzerindeki borcundan başkan ve yöneticiler sorumlu olabilir. Bu sistemin Türk futbolunda uygulanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"186 milyon TL borç var"

Resmi rakamlara göre Çaykur Rizespor Kulübü'nün toplamda 186 milyon TL borcunun olduğunu açıklayan Kartal, bu rakamın içerisinde ödenmeyecek paraların da olduğunu belirtti. İdare edilmeyecek bir borçlarının olmadığını ifade eden Kartal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Borçlar bilançoda gözükür. Bizim kulübün bilançosunu incelediğimiz zaman bizim borcumuz 186 milyon TL'dir. Bu borcun içerisinde ödenmeyecek borçlar var. Eski başkanın 12 milyon TL civarında bir alacağı gözüküyor. Benim eski dönemden 1.8 milyon, bu dönemden ise 6.5 milyon TL alacağım gözüküyor. Bunlar da bilançoda borç gözüküyor. Bu ödenmeyecek diye düşündüğümüz borçları çıkarttığımız zaman ve bu aralar yaptığımız ödemelerin neticesinde şu anda bizim 130 milyon TL civarında bir borcumuz var. Bu borç para olaylarını (eski başkanların) temizlememiz lazım. Temizlenmeden, geçmiş dönemden bugüne bu borçları yığılmış, yığılmış üst üste gelmiş durumda. Şimdi bunların hepsini temizleyeceğiz inşallah. Bizim idare edilmeyecek bir borcumuz yok."

"Bu sıkıntılı süreçten çıkacağız"

Ara transferlerde iyi oyuncuları tespit edip, kadrolarına katacaklarını ifade eden Kartal, ligde bulundukları sıkıntılı süreçten en kısa zamanda çıkacaklarının altını çizdi. Kartal sözlerine şu şekilde devam etti:

"Başakşehir maçından çıktığımızda taraftarlarımız benim aracın başına toplanıp bağırdılar. Bu benim hoşuma gitti. O taraftar orada bağırırken hırsla bağırıyor. Benim kulübüm neden yenildi diye bağırıyor. Taraftarımız sahipleniyor. O taraftardaki ruh başkanda ve yöneticilerimizde de olacak. Biz sportif başarıyı da yakalayacağız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çaykur Rizespor takımı birlik ve beraberlik olduğumuz sürece ligden düşmez. Tedbirimizi alacağız, geçmişte ne yapılmışsa yapılmış. Önemli olan gelecek. İnşallah ara transferlerimizde iyi sporcuları alıp, bu sıkıntılı süreçten çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımızın beklentisi, ne zaman alt sıralardan yukarıya çıkmak istemeleridir. İnşallah Sivas maçı ile başlayıp, üst sıralara çıkıp, zevkle maçlarımızı izleyeceğiz."