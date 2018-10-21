Hasan Kartal: "Ödenmesi gereken borç 130 milyondur''

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 200 milyon TL olan borçlarının 130 milyon TL'sinin ödenmesi gereken borç olduğunun altını çizdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Atiker Konyaspor maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Kartal, 200 milyon TL olan borcun, 130 milyon TL'sinin ödenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Kartal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk hedefimiz Atiker Konyaspor maçını kazanmak ve sonrasında daha iyiye doğru yolumuzda devam etmek. Çaykur Rizespor'un genel olarak büyük bir sıkıntısı yok. Ekonomik olarak çözemeyeceğimiz bir bilançomuz yok. Bunları çözeceğiz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan ekonomik sorunları çözeceğiz. Alt yapıdan başlamak üzere ne yapmamız gerekiyor diye görüşme kaydıyla yol haritası çizdik. İnşallah yıllar sonra Çaykur Rizespor, kendi sporcularıyla büyük hedeflere varacak. 200 milyon denen borç yuvarlak borçtur. Ödenmesi gereken borç 130 milyondur. 200 milyonun içerisinde ödenmeyecek borçlar da var. Bilançoya baktığımız zaman bu borçlar gözükür ama gerçek ödenmesi gereken borç 130 milyondur. Bunun artması dövizdeki oynamadan dolayıdır. Çaykur Rizespor'un kilitlenmiş bir borcu yoktur. Ben kendimi sonuna kadar Rizeli hissediyorum. Ben Rizeliyim. Bu düşüncede olan herkes Çaykur Rizespor yönetimine destek olsun, bizim taşıdığımız ruhu onlar da taşısın. Bize faydası olacak insanların öncelikle Rizeli olmalarını isterim. Anonim şirketlerin sahibi vardır. Ben anonim şirketin bazı konularına karşıyım. Bir vilayetin kulübünü, anonim şirket yaparsan sahibi bellidir. Bence dernek olması daha güzeldir. Derneğe herkes üye olabilir."