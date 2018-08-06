Yeşil mavili ekibin Başkanı Yardımcı, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Yardımcı açıklamalarında birçok konuya değindi.

Transfer sürecinin ilk dönemlerinde dolar kurunun herkesi etkilediğini ifade eden Yardımcı, geçmiş dönemlerden gelen sıkıntıların kendilerini zorladıklarını belirtti.

Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şampiyon olduktan sonra süper ligde daha iyi ve ligde kalıcı bir takım oluşturmak amacındayız. İlk dönemde dolar kuru piyasaları herkesi etkiledi. Kolay değil, geçmiş dönemlerden gelen sıkıntılar bizi zorladı. Ama bunu biraz daha atlattık. Şimdi üzerimize düşeni yapıyoruz. Transferlerimiz önemli oyuncular. Bu şartlar da bu işler kolay değil. Bakıldığında, kadromuza olumlu ve ses getirici, kaliteli oyuncular kattık. Daha da katacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ama diğer takımlara da baksınlar. Bizim taraftarımız, Rizeliler de bu takıma bir kombine bir forma alarak destek versinler. Bu bir sinerjidir. Başka bir beklentimiz yok onlardan. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Onlar da bu şekilde, bu takıma destek versinler."

"Hem transfer yapan, hem de sıkıntısız kulüp"

Çaykur Rizespor Kulübü’nün, bir lirasının bile boş yerlere gitmesine izin vermeyeceklerini belirten Yardımcı, ’’Türkiye’de, baktığınız zaman birçok kulüp zor durumda. Biz bu nedenle ayağımızı yorgana göre uzatıp hareket ediyoruz. Transfer yapacağız elbette, yapıyoruz da. Ama birilerine peşkeş çekmek derdimiz yok. Şov yapmak derdimiz yok. Rizespor’u düşünmeliyiz; sadece bugünü değil, yarınları da düşünmeliyiz. Onun için biraz ince eleyip sık dokuyoruz. Çünkü sıkıntılı işler; menajerler vs. bu kulübün bir lirasının boş yere birilerine gitmesine izin vermeyiz.’’ dedi.

Yardımcı, 10 milyon Euro rakamında borçlarının olduğunu ifade etti.

"2-3 sene sonra ayakta kalan bir kaç kulüpten biri olacağız"

İlerleyen yıllarda Çaykur Rizespor Kulübü’nün örnek bir kulüp olarak gösterileceğini ifade eden Yardımcı, TFF ve UEFA’da hiçbir dosyalarının olmadığını belirtti.

Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Türk futbolu ve takımlar, döviz kurları ve geçmişte yapılan yanlış işlerden dolayı sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ama hepsi geçmişten gelen yanlış adımlar ve transferlerde harcanan paralara bağlı. Biz bunu yapmayacağız. Rizespor 2 ya da 3 sene içinde Türkiye’de bu tip durumlardan dolayı oluşacak sıkıntılarda ayakta kalabilecek birkaç kulüpten biri olacaktır. Ona göre hareket ediyoruz edeceğiz. İlerleyen yıllarda Rizespor’umuzu örnek kulüp olarak gösterecekler. Şu anda federasyonda, UEFA’da ya da başka bir yerde tek bir dosyamız yok. Bu anlamda bir tane ödememiz yok. Bu bir anda olmuyor. Geldiğimiz günden bu yana kısa dönemde birçok şeyi yoluna koyduk. Ama bu işler görüşmelerle, karşılıklı diyaloglarla olacak şeyler."

"Benim gerçek derdim altyapı"

En büyük hedeflerinden bir tanesinin de, alt yapıdaki oyuncuları, A takımda da izleyebilmek olduğunu ifade eden Yardımcı, " En büyük hedefim altyapı; oradaki çocukları A takımda görmek, Rizeli çocukların o forma ile oynaması. Benim için en büyük mutluluk. Bunun için de çalışıyoruz. Rize’de olduğumda her gün alt yapıya giderek minikleri izliyorum. Alt yapıda modern bir tesis yapılıyor. Oraya gelen para için; asla ve asla tutulmayacağını, tek lirasının başka yere harcanmayacağını söyledim. O şekilde de ilerliyor. 2 ya da 3 sene içinde 3-4 çocuğumuzu iyi bir şekilde bu takıma monte edebilirsek, onları izleyebilirsem o zaman daha da mutlu olacağım." dedi.

"Transfer devam edecek"

Transfer çalışmalarının hala daha devam ettiğini ifade eden Yardımcı, Riberio konusunda ümidini yitirmediğinin altını çizdi.

Yardımcı, ’’Burası Rizespor, her an her şey olabilir. Ama kimse de Rizespor’dan büyük değildir. O olmazsa başkası olur. Ama bu hafta büyük oranda 9 ve 10 numara transferlerimizi bitirmiş olacağız. Sonrasında gerekli görülürse, ihtiyaç olursa yine yapabiliriz. Bunun için gücümüz var” dedi.