Hasta eşi için evine dışarıdan asansör yaptı

Rize'nin Güneysu ilçesi Islahiye köyünde yaşayan 52 yaşındaki Kerim Bostan, hasta olan eşi 50 yaşındaki Meryem Bostan merdiven inip çıkamadığı için evine özel asansör yaptı. Daha önce böbreğinde taş olan Meryem Bostan sancıları arttığında hastaneye giderken 2. katta olan eve inip çıkmakta zorlanınca eşinin aklına eve dışarıdan asansör yaptırmak geldi. Piyasa araştırması yapan Kerim Bostan, asansörün masrafının çok olduğunu öğrenince asansörü kendisi yaptı.

4 yıldır eşinin kendisi için yaptığı asansörle evine çıkıp inen Meryem Bostan, “Bu asansörü eşim benim için yaptı. Daha önceleri bende taş vardı, çok sancı veriyordu. Merdivenden inmekte zorlanıyordum. Onun için yaptı asansörü. Daha sonra ameliyat oldum, taşımdan kurtuldum. Şimdi de ayaklarım ağrıyor, gezemiyorum, merdiven inemiyorum, çıkamıyorum, merdivenden geri geri iniyorum. Şimdi rahatım yerinde. Asansörle iniyorum, dışarıda geziyorum tekrar evime çıkıyorum. Eşime sürekli dua ediyorum. Allah ondan razı olsun, dualarım her zaman onunladır. Ben hastaydım indiremiyordu beni, tutuyor bana kiloluyum gidemiyorum. Bana ‘Bir asansör yapacağım sana' dedi ve yaptı. Allah razı olsun ondan” dedi.

Komşularının bile artık merdiveni değil asansörü kullandığını dile getiren Bostan, “Komşularım da asansörle oturmaya geliyor bana. Çay içemeye geldiklerinde kapıdan gelmiyorlar, asansörle geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Eşinin yürümekte zorlandığını görünce asansör yaptığını ve asansör sayesinde eşinin rahatlıkla dışarıya çıkabildiğini dile getiren Kerim Bostan ise, “Kendini rezil edeceğine paranı rezil et derler. Bunu kendim tasarlamadan önce asansörlü arkadaşlarla tartıştım ama meblağı yüksek tuttular. Sonradan kendim tasarladım. Kendim yapabileceğimi düşündüm. 1 buçuk ton yük kaldırma kapasitesi var bunun. Can güvenliği açısından da çok garantilidir. Elektrik kesildiği anda durur, düğmeyi bıraktığında yürür. Eşim rahat etsin, arabaya koyabilelim onu diye yaptım onu, yoksa kendim yürümek için değil. Yaklaşık 8 bin liraya mal oldu bana. Şuan da kendim de onu kullanıyorum. Gece geliyorum merdiveni yürümüyorum, basıyorum düğmeye çıkıyorum yukarıya. Ama asıl amaç hastayı rahat ettirmek” dedi.

Komşularının ilk gördüğünde tedirgin olduğunu fakat şimdi herkesin asansörü kullandığını, merdivenlerin unutulduğunu dile getiren Bostan, “Görünce ilk aşırdılar. Birçoğu binmek istemedi. Şimdi gelen alttan sesleniyor, yukarıdan indiriyoruz asansörü, biniyor yukarıya çıkıyor. Şimdi komşularımız da halinden memnun, merdiveni çıkmak yerine asansöre biniyorlar” şeklinde konuştu.