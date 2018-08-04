Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 0 - Girsunspor: 1

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Tolga Sancak, Soner Akgün, Erdem Altaş
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Ujkani dk. 46), Orhan Ovacıklı (Fink dk. 65), Talbi (Jach dk. 46), Saadane (Brabec dk. 65), Mehmet Uslu (Traore dk. 65), Robin Yalçın (Abdullah Durak dk. 46), Ali Çamdalı (Koray Altınay dk. 65), Musa Çağıran (Petrucci dk. 65), Süleyman Koç, Aminu Umar (Mustafa Saymak dk. 65), Vedat Muriç (Oğulcan Çağlayan dk. 46)
Giresunspor: Anıl Atağ, Mert Örnek, Hüsamettin Tut (Kürşat Sürmeli dk. 46), William, Uğur Arslan (Bahadır Erol dk. 46), Abdulkadir Kayalı (İsmet Kavuştu dk. 46), Landel (Muhammet İldiz dk. 46), Fatih Atik, Ozan Can, Said Azza, Dauda
Goller: Dauda (dk. 62 pen.) (Giresunspor)
Sarı Kart: William (Giresunspor)