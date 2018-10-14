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Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 - Dinamo Batumi:1

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ligde milli arayı değerlendirerek Dinamo Batumi ile hazırlık maçı oynadı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak


Çaykur Rizespor: Cihan (Gürkan dk.88 ?), Fink (Eren Karadağ dk.87 ?), Jach (Emirhan Topçu dk.80 ?), Koray (Ali Çamdalı dk .86 ?), Traore (Mehmet Uslu dk.80 ?), Petrucci (Orhan dk.80 ?), Robin Yalçın (Saadane dk.67), Abdullah Durak (Boldrın dk.45), Süleyman Koç (Samudıo dk.45), Mustafa Saymak (Çınar Tarhan dk.80 ?) ,Gladkyy (Gueye dk .86 ?)


Yedekler: Cisse Cheıkh


Teknik direktör: Okan Buruk


Dinamo Batumi: Alavidze (Shovnhdze dk.28), Gogitidze (Tevdoradze dk.45), Gagoshıdze, Kavtaradze, Chaladze, Varshanıdze (Abuselidze dk.60), Sharigadze, Gabriel (İluridze dk. 45), Ganelidze (Fartenadze dk.67), Flamarıon (Kıkalıshvılı dk.72), Shbanadze (Ganngrava dk.60)


Yedekler:Adhmadze


Teknik direktör: Gıoregı Geguchadze


Goller: Gagoshıdze (dk. 7 kk), Gladkyy (dk. 30), Eren Karadağ (dk.89) (Çaykur Rizespor), Shbanadze (dk 35) (Dinamo Batumi)

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