Hazırlık Maçı: Çaykur Rizespor: 4 - Giresunspor: 2

Lig takımlarından Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Saadane, Mehmet Uslu (Matic Fink dk. 57), Jach, Ali Çamdalı (Mustafa Saymak dk. 58), Abdullah Durak, Boldrin (Emirhan Topçu dk. 70), Samudio (Cisse Cheikh dk. 80 ?), Aminu Umar (Eren Karadağ dk. 90 ?), Gladkyy (Adama Gueye dk. 86 ?)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Kaan Miray Bağış, Bahadır Erol, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Abdulkadir Kayalı (Alperen Aydın dk. 72), İbrahim Sangare (Uğur Arslan Kuru dk. 32), Zeni Hüsmani, Muhammet Reis (Hüsamettin Tut dk. 75 ?), Said Azza , Ergin Keleş (Kürşat Sürmeli dk. 68)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Gladkyy (dk. 20), Samudio (dk. 36 ve 56), Saadane (dk. 90 Pen), (Çaykur Rizespor), Ergin (dk. 29), Alperen (dk. 80) (Giresunspor)