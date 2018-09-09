İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazırlık Maçı: Çaykur Rizespor: 4 - Giresunspor: 2

Lig takımlarından Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç


Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Saadane, Mehmet Uslu (Matic Fink dk. 57), Jach, Ali Çamdalı (Mustafa Saymak dk. 58), Abdullah Durak, Boldrin (Emirhan Topçu dk. 70), Samudio (Cisse Cheikh dk. 80 ?), Aminu Umar (Eren Karadağ dk. 90 ?), Gladkyy (Adama Gueye dk. 86 ?)


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca


Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Kaan Miray Bağış, Bahadır Erol, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Abdulkadir Kayalı (Alperen Aydın dk. 72), İbrahim Sangare (Uğur Arslan Kuru dk. 32), Zeni Hüsmani, Muhammet Reis (Hüsamettin Tut dk. 75 ?), Said Azza , Ergin Keleş (Kürşat Sürmeli dk. 68)


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Gladkyy (dk. 20), Samudio (dk. 36 ve 56), Saadane (dk. 90 Pen), (Çaykur Rizespor), Ergin (dk. 29), Alperen (dk. 80) (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.