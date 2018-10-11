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Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (İlk yarı)

A Milli Takımın Rize’de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.

A Milli Takımın Rize'de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Dzeko'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda kaleci Sinan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


18. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağından topla birlikte ceza sahası içine giren Goran Zakaric'in vuruşu kaleci Sinan'dan döndü. Dönen topa Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


22. dakikada Bosna Hersek savunmasında oluşan karambolde ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu yan ağlarda kaldı.


25. dakikada Cengiz Ünder pasında topu önüne alan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kaleci Sehic'de kaldı.


32. dakikada Oğuzhan'ın pasında kale sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Rize


Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Alexey Lunev


Türkiye: Sinan, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Serdar Gürler, Cenk Tosun, Berkay Özcan, Mehmet Zeki Çelik, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Yunus Mallı, Mert Müldür


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Bosna-Hersek: Ibrahim Sehic, Darko Todorovic, Bojan Nastic, Ognjen Vranjes, Ervin Zukanovic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Rade Krunic, Edin Visca,Goran Zakaric, Edin Dzeko


Yedekler: Asmir Begovic, Vedran Kjosevski, Eldar Civic, Muhamed Besic, Haris Duljevic, Sanjin Prcic, Toni Sunjic, Riad Bajic,Kenan Kodro-Maksumic, Elvis Saric, Deni Milosevic


Teknik Direktör: Robert Prosinecki

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