Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 22:04

İbrahim Üzülmez: "Bu kadar yorgun olacağımızı tahmin edemiyorduk"

RİZE (İHA) – Golsüz biten Erzurumspor maçı sonrası, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yorgun olacaklarını tahmin ettiklerini fakat bu kadar olacağını tahmin edemediklerini dile getirdi.

İbrahim Üzülmez:

24 Ağustos 2018 22:04


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğinin ardından, “Oyun olarak açıkçası tatmin olamadığımız bir oyun oldu. Pazar günü maç yapmıştık. Pazartesi günü çalışmalara başlamıştık. Yorgun olacağımızı tahmin ediyorduk ama bu kadar olacağımızı edemiyorduk. Oyuncularımın bu kadar bariz bir şekilde bireysel olarak hata yapacaklarını tahmin etmedim. Özellikle ilk yarı rakibimiz daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti. İkinci yarıda oyunu dengeledik ancak hücum varyasyonlarında etkili olamadık. Bizim adımıza sevindirici olan taraftarlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim onlara ihtiyacımız var. Bu ligde her puan önemli ve değerlidir. Takviyeye ihtiyacımızın olduğunu defalarca dile getirdik. Bu takımda tek santrafor Vedat. 90 dakika çocuğu oyundan çıkartamıyorum. Onunda dinlenmeye ihtiyacı var. Kötü sonuç aldığımızdan değil. Ben bu ligin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hem sayısal olarak hem de mücadeleyi arttıracak oyuncular almamız gerekiyor. 3 haftalık sürede kazanamadık ama kaybetmedik de. Her puan önemlidir, değerlidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç