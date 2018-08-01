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01 Ağustos 2018 20:03

İbrahim Üzülmez: "Kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzümez, kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

İbrahim Üzülmez:

01 Ağustos 2018 20:03


Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Üzülmez, Haziran ayında çalışmalara başladıklarını ve sonrasında Erzurum ve Slovenya kampının ardından bugün tekrar Rize’ye geldiklerini ifade etti.


Transfer çalışmaları sonrasında takıma olumu yönde etki edecek oyuncuların katıldığını ifade eden Üzülmez, kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istediğini belirtti. Üzülmez sözlerine şu şekilde devam etti:


"Yapılan transferler takımımızı ileri taşıyacaktır. Bizim görevimiz, bu oyuncularla kaynaşarak Kasımpaşa maçına kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı yapmak. Her alanda mücadeleci bir yapım var. Kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum. Formasına, armasına sahip çıkan oyuncu grubu ile çalışmak prensiplerimdendir. Kamp yapmadan aramıza gelen arkadaşlar var. Kamp yaparak gelen arkadaşlar da var. Zor olacağını biliyoruz ama bu süreci aşacağız. İddialı konuşmalar değil, inanan bir hocanın konuşmalarını yapıyorum. Oyuncularıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Kasımpaşa maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En hazır oyuncu grubu ile maça çıkacağız. Yeni transferlerden bazıları sahada olacak bazıları olamayacak. Kafamızda maçı oynamaya başladık ve kadro henüz şekillenmedi."




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