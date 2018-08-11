Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, üzüldükleri bir gece olduğunu belirterek, "Açıkçası son dakikada böyle bir gol yemek bizi fazlasıyla üzdü. İyi başladık oyuna, doğru işler yapmaya çalışmıştık. Kolay değil tabi ki birinci ligde geçtiğimiz yıl şampiyon olan 7 tane oyuncumuzla başladık ve ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştılar. 75 dakikalık sürenin içerisinde ne kadar hatalarımız olsa da saha içerisinde doğru durarak, doğru yerleşerek, doğru hücuma çıkarak skoru lehimize çevirdik. Fakat futbol, özellikle bu ligde bu kalitede hatalar yaptığınızda maalesef rakiplerimiz affetmiyor. Oyuncuların 75 dakikalık süre içerisinde verdiği mücadelede hakikatten benim açımdan övgüyü hak ediyor. Sonuç olarak kaybettik. Süper Lig’de belki 10 numara pozisyonunda bir tane futbolcum olsa 2-0’dan sonra etkili atağa çıkarak maçı ben bile alabilirdim” ifadelerini kullandı.