Igor Tudor, Ç. Rizespor’un teklifini geri çevirdi

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile henüz sağlıklı bir görüşme yapamadıklarını belirtti. Görüşmede bir sıkıntı çıkmayacağını tahmin ettiklerin belirten Zehiroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"İbrahim Üzülmez ile karşılıklı oturup konuşacağız. Maçtan sonra hocanın morali bozuk olduğu için henüz sağlıklı bir görüşme yapamadık. Ağabey-kardeş duyguları içerisinde bir karar alacağız. Hocanın gitmesi kesinleşmediği sürece yine Çaykur Rizespor takımının hocası konumundadır. Ümit ediyorum ilerleyen günlerde konuşup, gereği neyse onu yapacağız. Aramızda hiçbir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Bir takım hoca arayışına geçince Türkiye’de ne kadar hoca varsa hepsinin adı çıkıyor. Çaykur Rizespor’un yapısına, seviyesine uygun bir hoca almak istiyoruz. Öncelikle İbrahim hocamız ile yollarımızı ayıracağız. İşin etiği de odur. Ondan sonra yeni hocamızı en kısa zamanda takımımızın başına geçireceğiz.’’

Zehiroğlu, şu anda düşüncelerinde yabancı bir teknik adamın olmadığı belirterek, "Tudor ile temas kuruldu anca çocuklarının okulu dolayısıyla kibar bir şekilde konuya olumsuz baktı. Şu anda yabancı teknik adam ismi yoktur’’ dedi.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Pazar günü saat 18.00’da Giresunspor ile hazırlık maçı oynayacak.