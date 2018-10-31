İkizdere gelen turistlere 4 mevsim tatil sunuyor

Ridos Thermal Hotel Genel Müdürü Cemal Akın, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Rize'nin İkizdere ilçesinin 12 ay boyunca çeşitli turizm aktiviteleri sunduğunu söyledi.

Kış mevsiminin gelmesine rağmen yerli ve yabancı turist grupları için doğa ve sağlık turizmi hizmeti sunan İkizdere'deki kaplıcaların kent turizmine önemli derecede katkı sağladığını belirten Cemal Akın, “Sağlık ve doğa için gelen yerli ve yabancı turistler bölge tanıtımına dolayısıyla ekonomimize katkı sağlıyor” dedi.

Ovit Tüneli'nin de kış boyu açık olacak olması nedeniyle Erzurum yolu üzerinden İran, Irak, Doğu ve Güneydoğu illerinden Karadeniz'i keşfetmeye gelen turist sayısının artmasını beklediklerini kaydeden Akın, “Turizm çeşitliliği bakımından yöreye macera turizmi için gelenlere çeşitli doğa aktiviteleri sunuluyor. Dünyanın en çılgın aktiviteleri arasında gösterilen ve 15-16 Aralık'ta Ovit buzul göllerde düzenlenen yüzme şenliği büyük ilgi görüyor. Doğa severler, tulum eşliğinde nağmeler dinlerken, 2 bin 700 metre yükseklikte, bin katılımcı ile profesyonel ve amatör sporcular yüzme etkinliğine katılıyor. Cennet vadisine gelen macera severler Hiking ve Trekking için Cimil yayla yolu üzerinde bulunan 3 km mesafede ormanların içinde gizlenmiş saklı şelaleye yönlendiriliyor. Aynı yol güzergahında 6. ve 12. kilometrelerde iki farklı şelaleden sonra Cimil yaylasının ihtişamı görülmeğe değer niteliktedir. Trekking boyunca Türkiye'nin en temiz havasını soluyorlar, doyumsuz doğaya hayran kalıyorlar. Günübirlik geçilen parkurlarda yapılan doğa gezileri hem stres atmak hem de çok yorulmadan doğayı keşfetmek için idealdir. Rafting heyecanı yaşamak isteyen misafirlere ise Fırtına deresinde günü birlik turlar düzenleniyor. Jeep ve foto safari için her mevsim İkizdere doğa macerası çok elverişli. Gelen misafirler Çağrankaya, Ovit, Petran ve Anzer yaylalarında büyüleyici kartpostallık manzaralarla baş başa kalıyor. Günün yorgunluğunu ise sıcak kaplıcalara gelerek atabiliyorlar” ifadelerini kullandı.