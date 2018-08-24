İnşaattan düşerek ölen gencin organları başka bedenlerde hayat bulacak

Sarp Gümrük Müdürlüğünde inşaatta çalışan Rıza Zeytin (28), 15 Ağustos tarihinde düştü. Birçok yerinde kırık ve iç kanama oluşan Zeytin’in, kaldırıldığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Üç yıl önce böbreğini komşusuna bağışlayan amca Mustafa Zengin, ağabey Hasan Zeytin ile görüşerek yeğeni Rıza Zeytin’in organlarının bağışlanması istedi. Bunun üzerine Rıza Zeytin’in babası Hasan Zeytin ve ailesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Başar Erdivanlı ile görüştü. Görüşmenin ardından aile Rıza Zeytin’in organlarını bağışlamaya karar verdi.

"Aile büyük bir özveri göstererek organ bağışına karar verdi"

Rıza Zeytin’in dün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini dile getiren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Başar Erdivanlı, "Aile büyük bir özveri göstererek organ bağışına karar verdi. Hastamız genç olduğu için pek çok organı organ bekleyenlere yardımı oldu. Adli vaka olması ve prosedürlere rağmen aile sabrını koruyarak kararının arkasında durdu. Kendilerine bu nedenle teşekkür ediyoruz. Karaciğeri İzmir’e gidiyor. Kalbi Ankara’daki bir hastaya nakledilecek. Böbrekleri Samsun’da iki hastaya, korneaları da Samsun’da iki hastanın görmesine sebep olacak" dedi.

3 yıl önce komşusuna böbreğini bağışladığını söyleyen amca Mustafa Zengin, yeğenini kaybettiği için üzgün olduğunu kaydederek, "Böbreğimi bağışlayarak bir ablam oldu. Sağlık bir şekilde yaşıyor. Onun da etkisi altında kalarak ağabeyim ile konuşarak organ bağışını yaptık. İnşallah alıcı hastalarımız iyi olur, yeğenimizi yaşatırlar" ifadelerini kullandı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rıza Zeytin’in yarın Artvin’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.