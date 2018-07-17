İşçiler yamaçtan yuvarlanan çay terisi için seferber oldu

Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde bir üreticiye ait çay bahçesinde çay toplayan işçiler, topladıkları çayı teris adı verilen çay bezlerine doldurdular. Dolu olan terisi taşıyan işçilerden biri dengesini kaybederek sırtındaki terisi yamaçtan aşağıya düşürdü. Yuvarlanan terisi kurtarmak için bütün çay işçiler çaba sarf etti. Terisin yuvarlandığı yere inen bir işçi terisi iple bağladı. İpin diğer ucu yukarıda bulunan işçiler tarafından çekilmeye başlandı. Bezi yukarıya çekmekte zorlanan işçiler, çözümü diğer ucu yamacın dibinde bulunan ipi aracın arkasına bağlamakta buldu. Aşağıya düşen teris, araç yardımıyla güçlükle yola çıkartıldı. O anları kaydeden bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekoru kırdı.