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22 Haziran 2018 18:37

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:

2018 İstihdam Buluşmaları Rize programına katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıda istihdamla ilgili rakamları açıkladı.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:

22 Haziran 2018 18:37


2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği’nin ilan edildiğini hatırlatan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “2017 yılı istihdam açısından ülkemizde tarihi bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde 1 milyon 500 binin üzerinde istihdamı, milletçe bütün taraflarla yapılan büyük diyalog ve çalışmaları birlikte gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız 2017 yılında artı 1 istihdam ile 1 milyon 500 binin üzerinde hedef koyduğunda, 1,5 milyon artı istihdam hedefi ile yola çıkıldı. Gerçekten 1 buçuk milyonluk bir istihdamı bir yılda gerçekleştirebilmek kolay bir hadise değil. Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin on yıllık bir süreç içerisinde 7 milyon 190 bin istihdamı gerçekleştirdiği bir ortamda, bir ülkenin tek başına 1 buçuk milyonluk bir istihdam gerçekleştirmesi elbette anlaşılabilir, bir çoklarının kavrayabileceği bir durum değildi. Ama Cumhurbaşkanımız milletimizin önüne bu hedefi koyunca bütün kamu kurumları ve kuruluşları, özellikle ülkenin istihdam kurumu olarak İŞKUR sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi ve 72 yılı aşan tarihimizde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdamı İŞKUR olarak gerçekleştirdik” dedi.


Programın sonunda Rize’de en çok istihdamı sağlayan işverenlere plaket verildi.




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